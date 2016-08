GABRIEL CASTELO BRANCO

DO EGO

Nem o sol e o forte calor desanimaram Justin Bieber.

Nesta quarta-feira, 31, o cantor manteve a forma correndo pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Enquanto se exercitava, o ídolo teen, sem camisa, deixou à mostra as várias tatuagens que tem espalhadas pelo corpo.



Recentemente, Justin Bieber fez o clima o esquentar com a namorada, Sofia Richie, em Cabo San Lucas, no México.

O cantor foi clicado por paparazzi comemorando os 18 anos da jovem em um hotel da região.

Durante o momento juntos, os dois não conseguiam manter os olhos ou as mãos longe um do outro.

AKM-GSI/ Agênci Justin Bieber se exercita nesta quarta-feira, 31, em Los Angeles

Fonte: http://ego.globo.com/ego-teen/noticia/2016/09/justin-bieber-se-exercita-sem-camisa-e-exibe-tatuagens.html