LUCAS PASIN

DO EGO

MC Pocahontas publicou na web uma foto em que mostra que, após dar à luz Vitória, de seis meses, já recuperou sua boa forma.

Na imagem, postada no Facebook, a funkeira usa o mesmo body, todo recortado, para exibir o barrigão de grávida, e em outra imagem já com a filha no colo. A cantora é casada com o MC Roba Cena.



Depois de passar por um susto recente em um show, quando sua apresentação em Belo Horizonte foi interrompida por tiros, a funkeira contou ao EGO que não desgruda de sua filha, mesmo nos bastidores da apresentação.

"Dou muito valor para que ela seja amamentada o tempo que for necessário. Carrego minha filhinha comigo sempre, mantendo sempre os horários dela. Levo ela no trabalho e mesmo assim tenho que estar sempre atenta as necessidades dela, estou amando ser mãe", revelou Pocahontas.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/08/mc-pocahontas-exibe-otima-forma-e-compara-corpo-apos-gravidez.html