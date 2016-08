DO G1



Três passageiros canadenses de um cruzeiro foram indiciados por tráfico de drogas depois que a polícia de Sidney encontrou 95 quilos de cocaína na bagagem de sua cabine.



A carga foi avaliada em US$ 23 milhões e é a maior apreensão de drogas já realizada num navio ou avião pela Austrália, segundo o comandante da Força de Fronteira Australiana, Tim Fitzgerald.



Andre Tamine, de 63 anos, Isabelle Lagace, de 28, e Melina Roberce, de 22, foram presos no domingo (28) depois que o MS Sea Princess, operado pela companhia californiana Princess Cruises, ancorou em Sidney.



Os três não apelaram ao serem acusados na Corte Local Central de Sidney de importar uma quantidade comercial de cocaína. Eles podem ser condenados à prisão perpétua.



Eles ficarão sob custódia até sua próxima audiência na corte, em 26 de outubro.



O trio embarcou no navio na cidade britânica de Southampton. A polícia investiga se eles embarcaram com a droga ou a obtiveram em um dos vários portos sul americanos no qual o navio atracou a caminho da Austrália.



Fitzgerald agradeceu o Departamento de Segurança Interna dos EUA e a Agência de Serviços de Fronteira do Canadá por ajudar a identificar os três como “passageiros de alto risco” entre as 1.800 pessoas a bordo.



Fitzgerald diz que 35 quilos de cocaína foram encontrados em malas em uma cabine compartilhada pelas mulheres e 60 quilos da droga estavam em uma bagagem na cabine separada ocupada pelo homem.

Australian Boarder Force via AP Os 95 quilos de cocaína estavam em malas nas cabines de Andre Tamine, Isabelle Lagace e Melina Roberce

