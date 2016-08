RAFAEL GODINHO

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb estão cada vez mais apaixonados. Nesta quinta-feira, 1º, o casal posou juntinho para um clique que foi compartilhado na conta oficial da modelo. Na imagem, que é a primeira selfie divulgada dos dois, eles aparecem abraçados e sorridentes. Os fãs dos artistas encheram de comentários elogiosos o post de Mariana.



"Casal mais lindo! toda felicidade do mundo pra vocês dois!", declarou uma seguidora. "Reproduzam, por favor! Espalhem esses genes!", brincou outra. "Vocês são lindos juntos! Tudo a ver!", afirmou um terceiro.



Na noite desta quarta-feira, 31, o casal apaixonado trocou carinho no corredor de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Com visual bem despojado, os namorados, que estavam de chinelo e blusa de algodão, atraíram olhares de curiosos e dos fotógrafos. Mari usava um short jeans bem curtinho, deixando as pernas torneadas em evidência. Lindos e básicos.



