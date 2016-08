FLÁVIO RICCO

DO UOL

Após o bom trabalho como Santo na primeira fase de "Velho Chico", Renato Góes já começou a gravar "A Lei do Amor", escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, com estreia marcada para 3 de outubro.

Ele agora interpreta Gustavo, um tipo misterioso e de personalidade duvidosa, que vai se envolver com Salete, papel de Cláudia Raia, dona de um posto de gasolina.

O personagem de Góes também estará ligado a um crime que vai movimentar a história.

Depois de concluir participação em "Velho Chico", iniciou imediatamente as filmagens de "Anjos da Lapa", em que viverá Marcelo D2, para contar a história da banda Planet Hemp.

Mas o seu foco, neste momento, é a nova novela das nove, com direito a cenas quentes com a Cláudia no cenário do posto e fora dele.

