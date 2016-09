DA REDE TV!



A estadunidense Whitney Doleman foi condenada a 90 dias de prisão após mentir sua idade para extorquir US$ 10 mil (cerca de R$ 32 mil) de seu amante.

O caso aconteceu em Maryland, nos Estados Unidos.

De acordo com as informações do The Herald-Mail, Whitney, que na época do crime tinha 25 anos, afirmou para seu companheiro que tinha apenas 15 anos e que iria denunciá-lo à polícia caso ele não lhe desse US$ 500 (aproximadamente R$ 1,6 mil).

Às autoridades, o rapaz contou que manteve relações com a jovem em janeiro de 2015 e depois ela o procurou para o extorquir durante meses.

Ele também relatou que Whitney tinha um cúmplice.

