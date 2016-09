DO UOL



Em "Haja Coração" o que não falta são casais apaixonados que enfrentam obstáculos para ficarem juntos. Mas a partir dessa semana alguns cupidos passam a dar aquela forcinha nas uniões.

Giovanni (Jayme Matarazzo) e Camila (Agatha Moreira) vivem entre tapas e beijos e, ao mesmo tempo que Branca (Fernanda Vasconcellos) faz de tudo para separar o casal, Aparício (Alexandre Borges) forja uma viagem de trabalho para unir sua sobrinha fotógrafa ao colega Giovanni. E com essa flechada, o casal se encontra em Angra dos Reis e finalmente se acerta.

Alexandre Borges diz que seu personagem se solidarizou com o casal. "Aparício quer ajudar o Giovanni e sabe que os sentimentos do rapaz por Camila são sinceros, por isso promove esta viagem. Ele estimula Giovanni a encontrá-la e grava um vídeo incentivando a sobrinha a ficar com ele", conta o ator ao UOL.

Sem assumir nenhum relacionamento desde que terminou o casamento de 22 anos com a atriz Julia Lemmertz, em julho de 2015, Borges afirma que tem muitos amigos fazendo papel de cupido em sua vida.

"Como estou solteiro, hoje em dia tenho muitos amigos querendo me arrumar uma namorada. Vamos ver se dá certo", brinca. "E quem nunca foi cupido? Já ajudei alguns amigos a se unirem; digo que encaminho, o resto é com o casal. Algumas vezes deu certo, outras não", complementa.

Em outro núcleo um pouco mais enrolado em "Haja Coração" está Penélope (Carolina Ferraz) e Henrique (Nando Rodrigues). Sem se importar com a diferença de idade entre eles, os dois se apaixonaram, mas Henrique teme a rejeição de Beto (João Baldasserini), que morre de ciúmes da mãe e não faz ideia dos sentimentos do melhor amigo.

Caberá à Tamara (Cleo Pires), filha de Penélope, a amansar o irmão. "Penélope fica feliz e aliviada ao saber que a filha aprova o seu namoro. Ela e Henrique veem Tamara como uma aliada, que poderá ajudá-los quando contarem sobre o relacionamento a Beto, no entanto, ele descobre o namoro de uma forma 'torta'", adianta Carolina Ferraz.

Na vida real, Carolina também se apaixonou por um homem mais jovem. Aos 47 anos, ela é casada com o médico Marcelo Marins, de 39, e acabou de se tornar mãe pela segunda vez ao dar à luz Ana Izabel, de 1 aninho. Ela conta que prefere o acaso e que sempre "fugiu" de cupidos.

"Quando tentavam me aproximar de alguém, eu inventava resfriados, tentava fugir de qualquer maneira (risos). Gosto de deixar o natural acontecer, porém, já apresentei muita gente, tive iniciativas bem-sucedidas e outras nem tanto", lembra.

Já Nando Rodrigues se lembra que sua primeira namorada foi graças a um empurrãozinho involuntário da irmã. "Foi via cupido às avessas. Ela era a melhor amiga da minha irmã, que não apoiava o relacionamento. Insisti e deu certo. Ficamos juntos por quatro anos", lembra ele, que também adora bancar o alcoviteiro.

"Se percebo que o par tem algo em comum, faço a ponte, mas não fico insistindo. Se der certo, ótimo, se não, ok também", diz.

