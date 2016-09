DA REDE TV!



O festival Burning Man, conhecido por polêmicas, está chamando atenção por ter colocado uma tenda sexual como uma de suas atrações.

O evento ocorre no deserto de Black Rock City, deserto em Nevada, nos Estados Unidos.

Segundo as informações do Daily Mail, a enorme tenda funciona como uma espécie de "espaço para orgia". Lá, casais e solteiros podem fazer sexo durante 24 horas.

"Um espaço para sexo seguro, positivo e consensual para casais e outros se divertirem", definiu o grupo responsável pela administração da atração, "And Then There’s Only Love".

Em entrevista concedida à Cosmopolitan, a jovem Jocelyn, de 28 anos, afirmou ter se aventurado no local com seu marido, Luke.

"Todos os tipos de pessoas estão lá: jovens, velhas e vários tipos de corpos e nacionalidades", disse.

O "espaço para orgia" também disponibiliza cursos para sadomasoquismo e massagens eróticas.

Reprodução

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/festival-de-musica-cria-espaco-da-orgia-para-visitantes