Algumas atitudes e ações ajudam o profissional a manter sua carreira no caminho desejado. Ser resiliente, saber trabalhar em equipe e ser flexível são algumas das características que são muito valorizadas pelas empresas e podem ajudar ter uma carreira em crescimento.



Com o desemprego a 11,6% no trimestre encerrado em julho, sendo a maior taxa da série histórico, que teve início em 2012, muitos profissionais estão com medo de colocar o seu emprego em risco por causa de alguma ação mal pensada.



Portanto, quais são os comportamentos que podem comprometer o futuro do profissional e colocar em risco tudo o que já foi alcançado?



Lucia Costa, diretora geral da Stato, consultoria especializada em gestão de carreiras, listou 6 comportamentos que os candidatos devem evitar para não prejudicar a carreira.



1) Falta de interesse



Não ter curiosidade sobre a empresa, seus clientes, respectivos problemas e objetivos não colabora para a carreira. "É importante que o profissional se interesse pela realidade em que está inserido e seja proativo. Profissionais sem atitude que se limitam apenas em realizar as atividades rotineiras podem ser os primeiros na lista de demissão, em momentos de crise", diz Lucia.



2) Não saber lidar com prazos



Desrespeitar prazos, horários de reuniões e compromissos pré-estabelecidos põe em dúvida a credibilidade do profissional, por mais competente que ele seja.



3) Utilizar o tempo do trabalho para assuntos pessoais ou nas redes sociais



"Ficar muito tempo nas redes sociais sem razão ligada ao trabalho ou dedicar o seu tempo de trabalho para resolver assuntos pessoais podem atrapalhar a produtividade e tendem a prejudicar a avaliação da empresa sobre o profissional", fala Lucia.



4) Não trabalhar em equipe



Desconsiderar a opinião alheia sistematicamente e trabalhar focado apenas em suas "verdades" faz com que o profissional perca a oportunidade de crescer, aprender e trabalhar com a equipe. "É fundamental saber ouvir outras opiniões", alerta a especialista.



5) Ser o fofoqueiro do escritório



Mesmo que na maior parte das empresas haja fofoca, cochichos e comentários negativos sobre os colegas, ser o fofoqueiro da empresa não colabora para o futuro profissional, nem para o relacionamento com os colegas.



6) Não ter organização e não saber administrar seu tempo



Um elemento fundamental para a produtividade é saber usar bem o seu tempo. "Quando seu tempo é mal administrado algumas atividades prioritárias podem ficar inacabadas ou sem fazer. Faça um planejamento de atividades e organize-as conforme a importância e urgência", diz Lucia.

Fonte: http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/09/veja-6-atitudes-que-podem-prejudicar-carreira-profissional.html