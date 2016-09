DA ASSESSORIA



Após passar por 135 cidades brasileiras, chegou a vez de Cuiabá ser prestigiada com a bela música do renomado pianista porto-alegrense Miguel Proença. O pianista traz, nos dias 05 e 06 de setembro, o Projeto Piano Brasil, que em sua oitava edição visa fomentar e descobrir talentos, além de contribuir com o talento de estudantes e profissionais da música por meio de ensaios abertos e MasterClasses.



As atividades do projeto terão início no dia 05, segunda-feira, às 14h, momento em que Miguel Proença receberá jovens do ensino fundamental da rede pública para apreciar e conhecer sua música em um ensaio aberto. Todas as crianças receberão uma cartilha gratuita ilustrativa, criada exclusivamente para o projeto, visando a iniciação à música erudita brasileira.

Às 16h, é a vez de estudantes, professores e profissionais da música, que em uma MasterClass, terão espaço para se apresentar e executar músicas para o pianista, além de trocar dicas e experiências sobre música e instrumentos.

Para participar como executador, o(a) interessado(a) deve enviar currículo e as três músicas que pretende tocar para branco@brancoprocucoes.com, para avaliação e aprovação.

Continuando as atividades na terça-feira, 06/09, às 20h, será realizado um recital aberto à comunidade. No repertório, belas músicas que proporcionaram a Miguel diversas premiações em sua carreira, sendo este um artista Steinwaye que figura no Wall of Fameda Steinway&Sons em Hamburgo, Alemanha, juntamente com os maiores pianistas de todos os tempos.



Todas as atividades do Projeto acontecerão no auditório da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FAeC), na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).



Miguel Proença

Miguel Proença é um artista de renome internacional, em permanente evidência no meio musical brasileiro e internacional; eloquentemente saudado pelo público e pela crítica nos seus 50 anos de carreira, completados em 2012.

Possui uma extensa discografia que reúne mais de 20 gravações. Exerceu cargos de diretor artístico do Teatro do SESI de Porto Alegre, Secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, diretor da Sala Cecília Meireles e diretor da Escola de Música Villa-Lobos.

Exerceu de 1997 a 2002, o cargo de professor convidado da Universidade de Música de Karlsruhe, Alemanha. Doutor em Música pela Escola Superior de Música de Hannover, fez parte do corpo docente do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ.