O campeão dos pesos-penas do UFC, Conor McGregor, não se cansa de causar polêmicas nas redes sociais. A última delas aconteceu na noite de quarta-feira, quando publicou uma imagem em que aparece segurando uma arma, vestido com um roupão vermelho com detalhes em dourado.

"Você precisa de pessoas como eu", escreveu o irlandês na legenda da imagem no Instagram.

Alguns fãs não gostaram da atitude do lutador e fizeram críticas pesadas. Até a Miss Irlanda, Holly Carpenter, ficou incomodada com a atitude do atleta.

“Ah, por que o McGregor posta uma foto segurando uma arma no Instagram?”, perguntou a bela miss.

“Pessoas estúpidas posam com armas”, afirmou um jovem.

“Por que postar uma foto com uma arma quando as armas matam pessoas inocentes todos os dias e você a segurá como se fosse um brinquedo?”, perguntou um rapaz.

Teve seguidor que o comparou com o jogador de pôquer norte-americano Dan Bilzerian. É que o milionário adora ostentar nas redes sociais: com dinheiro, carros, joias de luxo, belas mulheres e uma coleção de armas.

