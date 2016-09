As atrações do final de semana em Cuiabá: música, filme e artes plásticas

O final de semana está recheado de atrações na Grande Cuiabá. E tem opções para o público de todas as idades.

No sábado (3), haverá grandes shows nacionais com várias duplas sertanejas de sucesso, como Jorge & Matheus, Bruno & marrone e Chitãozinho & Xororó.

Além disso acontecerá a gravação do DVD da dupla Zé Neto & Cristiano, com participações especiais de Maiara & Maraisa, Marília Mendonça e Henrique & Juliano.

Tudo isso para ninguém ficar em casa.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Show

Clássic Sertanejo

Neste sábado (3) acontece o show, "Clássico Sertanejo" com Jorge & Matheus, Bruno & Marrone e Chitãozinho & Chororó, no anexo da Univag.

Jorge e Matheus têm onze anos de estrada. Hoje têm oito álbuns gravados, além de DVDs e shows marcados por todo o país e mundo.

Já a parceria entre Bruno & Marrone e Chitãozinho & Chororó começou na Festa do Peão de Barretos, em 2013.

As três duplas prometem agitar a noite na Grande Cuiabá.

A abertura será às 21h.

A entrada para a área Vip R$ 60 (Inteira) e R$ 30 (Meia).

Mais informações pelo site: www.casadefestas.net

Gravação do DVD Zé Neto e Cristiano

Divulgação A festa contará com participações especiais de Maiara & Maraisa e Marília Mendonça

Também no sábado (3) acontece em Cuiabá a gravação do 2º DVD da dupla Zé Neto & Cristiano, no Parque de Exposições.

A festa contará com participações especiais das mulheres mais cobiçadas no meio sertanejo: Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, além da dupla Henrique & Juliano.

A abertura será às 20h.

A entrada para a área Vip R$ 120 (Inteira) e R$ 60 (Meia).

Mais informações pelo site: www.bilheteriadigital.com

Eventos

Campeonato de Twerk

No sábado (3), haverá o 1º Campeonato de Twerk, na boate HotSpot, no bairro Jardim Guanabara, em Cuiabá.

A festa contará com dois ambientes e promete agitar quem deseja ouvir muita música Pop.

O evento começa a partir das 23h.

A entrada para a pista custa R$ 15.





"Mandioca Folia"

Ainda no sábado (3), acontece o "Mandioca Folia", na Rua do Melo, na Praça da Mandioca.

Para quem quiser curtir um Samba de Raiz, o evento começa a partir das 16h.





Exposições

“A Dama das Flores”

A exposição “A Dama das Flores” é a nova expo da Casa do Parque. O lançamento aconteceu na quinta-feira (01), às 19h.

reprodução A exposição “A Dama das Flores” é a nova exposição da A Casa do Parque

O folclore e as cenas do cotidiano ganham vida nas telas da delicada, doce e maternal, Lourdes de Deus, a artista plástica juntamente de seu filho Ammon de Deus trazem A Casa do Parque a nova exposição “A Dama das Flores”. Nesta quinta-feira (01), às 19h, acontece o lançamento com entrada franca.

A artista, que expõe seus quadros pela primeira vez em Cuiabá, traz cenas do dia a dia e folclore, com festas típicas, o campo, o Pantanal, a dança, todas cheias de vida, com muitas cores, sempre valorizando a figura do ser humano. Elementos típicos do Art Naif, que trazem toda a candura do olhar do artista sobre a cidade, as pessoas e uma nova visão do mundo que o cerca.

Além disso, sua pintura caracteriza-se pelo uso abundante da cor aplicada com total liberdade, pelo recurso a uma perspectiva puramente emocional.

Ao todo serão vinte e cinco telas, reunindo a delicadeza dos traços de Lourdes e a tranquilidade das paisagens limpas de Ammon. A exposição fica em cartaz na A Casa do Parque até o dia 08 de outubro.

A entrada é franca.

"Qual o valor da cultura? Cultura tem valor!"

Neste mês de setembro acontece a 10ª edição da Primavera dos Museus, cujo tema é Museus, Memórias e Economia Criativa.

O Museu Histórico de Mato Grosso (MHMT) promove a exposição “Qual o valor da Cultura? Cultura tem valor”, que será lançada nesta sexta-feira (02) com um sarau especial para a ocasião.

O objetivo da exposição, que segue até o dia 30 de setembro, é abordar conceitos sobre a Economia da Cultura, mostrando a trajetória de pessoas e instituições que atuam nos setores culturais e criativos do Estado, especialmente na Capital.

“Cartografia Silvafreireana”

Entre ruas da lembrança contidas em poemas de Silva Freire, a artista Mari Gemma Fonteles de La Cruz semeou a concepção da exposição itinerante “Cartografia Silvafreireana”, que será aberta ao público nesta sexta-feira (2), na Galeria de Artes Lava Pés, às 19h.

Mari Gemma percebeu que, quando lia, na sua imaginação vinham imagens com a representação imagética atual. A partir daí foi construindo cenas, fotografando-as como tal ou realizando intervenções, para depois fotografá-las. “O trabalho era fotografar esses locais que eu encontrava e que acho que representam o que Freire via, mas do ponto de vista de documentação ficcional, onde realidade e ilusão se misturam por meio da imagem obtida a partir do reflexo em fragmentos de espelhos”, salienta.

A exposição segue em cartaz em Cuiabá até o dia 28 de setembro e logo depois segue para outros dois municípios.

Orátórios e Crucifixos

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso realiza a exposição de objetos de fé e religiosidade presentes na vida do povo mato-grossense desde os primeiros anos de colonização.

O público que visitar o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso poderá ver de perto dez oratórios originais da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, das Igrejas do Rosário e São Benedito e de acervos pessoais que foram doados ao MASMT

A exposição acontece até o dia 30 de outubro e acontece todas de todas as terças-feiras aos sábados, das 9h às 13h.

Cinco Elementos do Cerrado

Em tempos de nudes, há quem atenda a esse pedido com muito profissionalismo e bom gosto. Com o objetivo de quebrar preconceitos e divulgar o nu artístico ou conceitual, o fotógrafo Tchélo Figueiredo uniu essa ideia com elementos que remetem à cultura regional, surgindo assim o projeto "Cinco Elementos do Cerrado".

Tchélo explica que a intenção de trabalhar o nu surgiu há seis anos. E a vontade de acrescentar algo às fotografias o levou a pesquisar sobre as riquezas e belezas do Estado.

Assim, os cinco elementos foram escolhidos: água, caju - simbolizando as frutas regionais - cerrado, cultura e agronegócio.

"Em 2014, fui assaltado e perdi todo o material. Precisei refazer tudo, foi um ano de trabalho. Nesse processo, algumas coisas mudaram, mas para melhor. Algumas imagens foram feitas na Prainha e no Centro Histórico de Cuiabá. Coloquei uma modelo nua, pintada pelo artista plástico Adir Sodré, em pleno centro da cidade e deu tudo certo", conta Tchélo.

Outros locais escolhidos para as fotografias foram os balneários de Nobres, Coxipó do Ouro e a cidade de Chapada dos Guimarães.

A mostra é gratuita e pode ser conferida Museu de Arte de Mato Grosso.

A exposição permanece no lugar até 4 de setembro.

25º Salão Jovem Arte Mato-grossense

Desde 18 de maio, o Palácio da Instrução, em Cuiabá, recebe o 25º Salão Jovem Arte Mato-grossense. A mostra traz ao público um conjunto de obras de 40 artistas selecionados. Os trabalhos são inéditos e produzidos por artistas residentes em Mato Grosso a partir de 2015.

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC), a exposição foi criada com o objetivo de resgatar a memória e a história das artes visuais no Estado, fomentar, reconhecer e revelar novos talentos, provocar e instigar os artistas, veteranos e iniciantes a produzirem bons trabalhos.

O Salão Jovem Arte também presta uma homenagem ao artista plástico cuiabano João Sebastião, que morreu em fevereiro. O evento apresenta ao público três obras que ele havia pintado para este evento.

Além da exposição, o lugar também recebe uma intensa programação com palestras, oficinas, bate-papo e visitas mediadas com artistas, além das visitas escolares.

A entrada é gratuita e a mostra acontece até 25 de setembro.

O Palácio da Instrução está localizado no Centro de Cuiabá, na Rua Antônio Maria, número 151.

Papa João Paulo II

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MASMT) abre as portas do salão para uma exposição permanente.

Dedicada à visita do Papa João Paulo II a Mato Grosso, na década de 90, o museu exibe objetos utilizados pelo pontífice em sua peregrinação pelo solo mato-grossense.

Compõem a nova exposição permanente do MASMT a cadeira usada por João Paulo II quando recepcionou os povos indígenas em Cuiabá, a casula e a mitra (roupa e chapéu) usados para rezar a missa campal, realizada no bairro Morada do Ouro (Sesi Papa ou Papódromo, construído em sua homenagem), bem como o cálice e a patena daquela missa.

A exposição conta ainda com um curto documentário em que Dom Bonifácio fala sobre o grande evento católico, além de algumas fotos da visita do Papa.

A entrada é gratuita.

O Museu está localizado na Avenida Clovis Hugueney - Complexo Nossa Senhora da Conceição, n° 239, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

Sesc Mato Grosso

CineSesc

O CineSesc exibe, gratuitamente, neste final de semana no cinema do Sesc Arsenal, no bairro do Porto, filmes de drama e ficção.

Nesta sexta-feira (2), será exibido o drama brasileiro "Serpico".

O filme conta a história real de um policial honesto de Nova York que denunciou um esquema de corrupção, mas acaba sendo traído por seus próprios amigos, que o acusam de estar envolvido no esquema.

Divulgação No sábado (3), será exibido o filme alemão “Sudoeste”, no CineSesc

No sábado (3), será exibido o filme alemão “Sudoeste”.

Numa vila isolada do litoral onde tudo parece imóvel, Clarice percebe a sua vida durante um único dia, em descompasso com as pessoas que ela encontra e que apenas vivem aquele dia como outro qualquer. Ela tenta entender a sua obscura realidade e o destino das pessoas a sua volta num tempo circular que assombra e desorienta.

No domingo (4), o CineSesc apresenta o drama com uma pitada de comédia “A Grande Beleza”.

O filme conta a história de um jornalista já idoso, que amargamente relembra sua apaixonada e perdida juventude. Em Roma, durante o verão, o escritor JepGambardella (Toni Servillo) reflete sobre sua vida. Ele tem 65 anos de idade, e desde o grande sucesso do romance

Sessão Pipoca

A “Sessão Pipoca”, do Sesc Arsenal, exibe, gratuitamente, todos os fins de semana, às 17h30, filmes para o público infanto-juvenil, a fim de despertar a paixão pelo cinema.

No sábado (3), o cinema do Sesc Arsenal exibe o filme de animação "Kérity, A Mansão dos Contos”

Nathaniel ainda não consegue ler, mas já conhece todos os personagens dos Contos de Fadas. Eles saem dos livros e ganham vida, pois precisam de ajuda para sobreviver e fazer com que suas histórias sejam conhecidas pelas futuras gerações.

No domingo (4), A Sessão Pipoca apresenta outra animação "A Princesa Mononoke".

A aldeia de Ashitaka é invadida por um estranho demônio, e quem resolve enfrentálo é o corajoso príncipe. Ele luta com o bicho e consegue matá-lo, mas antes fica com o braço ferido e é contaminado por uma maldição. Ele irá se corroer pelo ódio até se tornar um demônio igual ao outro e morrer, a não ser que ele vá atrás da cura na floresta proibida.

Sesc na Feira

Ainda no domingo (4), acontece no Sesc Arsenal, o Sesc na Feira, desta vez no bairro Osmar Cabral, a partir das 8h.

Com atividades de Educação em Saúde, Recreativas e Lúdicas com o público presente.

Também serãos realizadas a aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, I.M.C, jogos recreativos, orientações e outros.

Balada

reprodução No domingo (4), acontece a festa “Domingueira Open Bar"

Jimi Jim

No Jim Jim na sexta-feira (2), vai rolar o esquenta para a gravação do DVD da dupla Zé Neto & Cristiano.

A abertura do local será às 23h.

Mais informações pelo telefone (65) 99694-4930/ 99292-6381.

No domingo (4), será realizada o “Samba de Vitrine” no Jimi Jim, com os cantores com Max Tandera e Trio Maravilha.

E ainda vai rolar participação especial com o cantor Felipinho, Huan Lima e Grupo Tô na Área.

A abertura do local será às 19h.

Gerônimo

Nesta sexta-feira (2) o Gerônimio realiza a festa "Sexta Delas" com a promoção de que mulheres com nome na lista não pagam até meia-noite.

As atrações vão ficar por conta das dupla sertanejas Bruno & Vinícius, Dannylo & Rafael e a banda Tome Aí.

A abertura do local será às 23h.

No domingo (4), acontece a festa “Domingueira Open Bar" com as duplas Léo & Samuel, Fábio Souza & Fabiano e o cantor Guga Cunha.

A abertura do local será às 20h.

Mais informações pelo site www.geronimowestmusic.com.br

Espaço Furrundu

Na sexta-feira (2), no Espaço Furrundu vai rolar um dueto com as melhores Diva's Pop da atualidade.

Além disso, Dj Charles Pitter está preparando um super set pra fazer jus a noite.

A entrada custa R$ 10

E no sábado (3), o Espaço Furrundu vai rolar muito samba e eletrônica com Larissa Padilha & banda e DJ Charles Pitter.

A entrada custa R$ 15

Mais informações no telefone: (65) 9261-8484.

Música

Reprodução No domingo (4), o GranBazar apresenta o evento “Da Samba”

Malcom Pub

Nesta sexta-feira (2), o Malcom recebe a banda Heróis de Brinquedo tocando Legião Urbana e Capital Inicial.

A abertura acústica ficará por conta de Thiago Rocha.

A entrada custará R$ 15.

No sábado (3), o som ficará por conta dos Barbedos Blues Band tocando The Doors e os clássicos do Rock.

A entrada custa R$ 10.

Mais informações pelo telefone: (65) 9630-4985.

Samba do Duke

No sábado (3), acontece também o "Samba do Duke", no Duke Bar, no Bairro Duque de Caxias.

Para acompanhar o samba, será servida uma deliciosa feijoada.

O samba ficará por conta do Grupo Tamo Junto e Marruco.

A feijoada começa a ser servida às 12h. Já o samba começa às 14h e vai até às 19h.

Pela feijoada será cobrado o valor de R$ 25. Para quem assistir o samba, será cobrado o couvert de R$ 10.

GranBazar

No domingo (4), o Gran Bazar apresenta o evento “Da Samba”.

A festa fica por conta da banda “Conversa de Botequim” e começa a partir das 17h e segue até 22h30.

A entrada custa R$ 35

Cinema

Quatro filmes estrearam nos cinemas da Grande Cuiabá nesta semana. São eles: “O Sono da Morte", "Star Trek", "Um Namorado para Minha Mulher" e "Rondon - O desbravador”.

"Rondon - O Desbravador"

Reprodução O filme mostra o quanto Marechal Rondon se dedicou à preservação da natureza e aos cuidados com a população nativa



Partindo dos acontecimentos históricos, o filme cria um encontro fictício entre um jornalista e o Marechal Rondon para uma entrevista em sua residência. Durante todo um dia, Rondon encanta o jornalista com suas histórias cheias de aventura e lembranças. O filme mostra o quanto Marechal Rondon se dedicou à preservação da natureza e aos cuidados com a população nativa.

O filme tem classificação livre

"Star Trek"



Após sofrerem com a ira de John Harrison (Benedict Cumberbatch), Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto), Uhura (Zoe Saldana), McCoy (Karl Urban), Sulu (John Cho), Chekov (Anton Yelchin) e Scotty (Simon Pegg) retornam à Enterprise para uma nova e difícil aventura intergaláctica.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

"O Sono da Morte"

Logo após perder o filho pequeno, o casal Jessie (Kate Bosworth) e Mark (Thomas Jane) aceita adotar Cody (Jacob Tremblay), um garoto da mesma idade. O filho adotivo se adapta bem à nova família, mas ele tem um problema: os seus sonhos se tornam realidade, e os pesadelos, especialmente, podem ser mortais.

Quando Jessie e Mark investigam o passado do garoto, descobrem histórias sinistras.

O filme não é recomendado para menores de 14 anos.

"Um Namorado para Minha Mulher"

Cansado das reclamações da esposa, homem contrata um sedutor profissional para conquistá-la e tornar-se seu amante. Versão brasileira do argentino Um Namorado Para Minha Esposa (2008), dirigido por Juan Taratuto.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

Os longas-metragens estão em exibição no Cinépolis, do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.