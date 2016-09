GABRIEL CASTELO BRANCO

DO EGO

Nesta quinta-feira, 1º, Lady Gaga usou um short jeans curtíssimo e exibiu manchas roxas e hematomas em uma das pernas.

Usando um top, a cantora também deixou a barriga e suas várias tatuagens à mostra durante passeio com amiga em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Lady Gaga posou de biquíni para fotos em praia ao lado de amigas no último final de semana. “Quem disse que você não pode trabalhar na praia?”, perguntou a cantora na ocasião em seu perfil no Instagram.

Em outra imagem divulgada na rede social, Gaga aparece empunhando um violão.



Lady Gaga anunciou recentemente o lançamento de seu novo single "Perfect Illusion", previsto para setembro.

Depois do fracasso do último álbum, "ArtPop", os fãs estão ansiosos para a nova música.

AKM-GSI/ Agência Lady Gaga em Los Angeles, nos Estados Unidos

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/09/lady-gaga-usa-short-curtissimo-e-exibe-manchas-rochas-na-perna.html