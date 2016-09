DO UOL



Irritado com as frequentes intervenções, Alexandre Nero expressou o seu descontentamento durante entrevista concedida a Jô Soares, nesta quinta-feira (1). O ator foi ao programa global para divulgar a sua peça de teatro "O Grande Sucesso", mas reclamou o fato de o apresentador "não lhe deixar falar nada".

"E no piano?", perguntou Jô, sobre os integrantes da banda no teatro, enquanto o ator ainda respondia a pergunta anterior. "Puts, ele não me deixa falar nada", reclamou com uma longa gargalhada. "Chega, não vou falar nada", cedeu Jô.

Os dois não voltaram a tocar no assunto e prosseguiram normalmente com o programa.

Curitibano, o também músico Alexandre Nero tem uma história recente em telenovelas, como trabalhos realizados em "A Favorita" (2008), "Paraíso" (2009), "Escrito nas Estrelas" (2010), "Fina Estampa" (2011), "Salve Jorge" (2012) e "Império" (2014).

Escrita e dirigida por Diego Fortes, "O Grande Sucesso" recorda uma comédia que fala sobre os bastidores. São oito atores no elenco ao todo.

