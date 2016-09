LAÍS GOMES

Susana Vieira comemorou 74 anos na última semana e o que não faltam são motivos para comemorar. Depois de tantos papeis marcantes em novelas, a diva da TV brasileira agora está apresentando o 'Vídeo Show' ao lado de Otaviano Costa e Joaquim Lopes, além de ensaiar um monólogo de Miguel Falabela que vai estrear em breve no teatro.

Susana conversou com o EGO e contou o segredo de tanta vitalidade, beleza e alegria.

"Eu não perco o bom humor, podem acontecer várias coisas na minha vida. Estou sempre para cima. Se algo dá errado, se tenho um dia parecendo um furacão , converso com a minha assessora, que também é minha amiga, resolvemos tudo e no final olho para ela e falo: 'Matamos mais um leão'. E eu sou muito feliz", disse.

Com um corpo de dar inveja a muitas mulheres, Susana falou que não precisa de intervenções cirurgicas para manter o corpinho, falou da sua rotina de alimentação e exercício e confessou que, quando está gravando uma novela, é difícil manter a dieta.

"Eu afinei! Mas não fiz plástica, nem botox... Não fiz nada! Não tenho mais idade de tomar anestesia. O que tenho é uma boa dermato. Um bom personal com quem malho de duas a três vezes por semana. Claro que afinei, até porque terminei a novela gorda, mas era a falta de disciplina. Na gravação você come de tudo e isso não é pra nós, né? Gravação tem muito pão de queijo, empada... Lógico que durante a novela eu levava as marmitinhas, mas quando via o buffet da Globo comia tudo o que via na frente", brincou.

Susana falou ainda sobre a sua versão apresentadora elogiou seus companheiros de bancada no 'Vídeo Show'. "Eu nunca sei o que vai acontecer, o Otaviano e o Joaquim têm muita prática e eles ajudam muito. Sempre sou pega de surpresa. Eu divido tudo com o telespectador, até uma unha postiça minha que cai. É por isso que eles amam", finalizou.

E como não amar Susaninha?

