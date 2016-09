DA REDE TV!



A companhia aérea JetBlue causou uma enorme confusão após trocar o passaporte de dois meninos que viajavam sozinhos, mudando o destino deles.

Segundo as informações do New York Daily News, Maribel Martinez esperava o pequeno Andy no aeroporto internacional JFK, em Nova York, nos Estados Unidos, quando ficou desesperado ao perceber que o garoto que a empresa lhe trouxe não era seu filho.

Andy, na verdade, havia desembarcado em Boston, destino do outro menino.

A JetBlue reconheceu o erro imediatamente e a troca foi desfeita. Em um comunicado oficial, a companhia admitiu ter falhado "grotescamente" e afirmou que a situação "foi angustiante para as famílias".

Não há informações se a família de ambos os meninos irão processar a empresa.

