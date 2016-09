YURI FERNANDES

DO EGO

Thyane Dantas, a atual mulher de Wesley Safadão, e Mileide Mihaile, ex-mulher do cantor, passaram a seguir uma outra no Instagram nesta quinta, 2, e o gesto tem dado o que falar.

O aparente sinal de paz entre as as duas - que costumavam se estranhar mutuamente - causou burburinho na web e especulações entre os fãs, que também costumam se dividir em "times" em apoio a uma ou a outra. Mas será que foi isso mesmo?



O EGO entrou em contato com a assessoria de imprensa de Thyane, que confirmou que as duas tiveram um encontro e selaram de fato a paz.

De acordo com o comunicado divulgado pela assessoria da empresária, "Elas tiveram um encontro, conversaram, liberaram perdão mutuamente, pois hoje são duas mulheres que buscam Deus. E por amor a Ele e aos filhos, sentiram no coração que já era momento de reconciliação".



Mileide também foi procurada para comentar o caso, mas não atendeu as ligações até a publicação desta matéria.



Em recente entrevista ao EGO, no entanto, a ex de Safadão já se mostrava disposta a esquecer as mágoas em relação ao músico e a Thyane - que era fã do cantor quando os dois se envolveram.

"A gente era casado, ele conheceu a Thyane, quis ficar com ela e a gente se separou. Houve traição, não tem como negar, mas acho que está todo mundo vulnerável a isso, né? Ele é uma personalidade forte da mídia e o burburinho ficou maior. Eu não guardo mágoa e torço pela felicidade dele", disse Mileide.



Wesley Safadão e Thyane Dantas trocaram alianças no dia 1 de agosto. Os dois estão juntos há quatro anos e têm uma filha, Ysis, de 2 anos. Antes do relacionamento com Thyane, Safadão foi casado durante oito anos com Mileide Mihale, com quem tem um filho, Yhudy, de 5 anos.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/09/thyane-dantas-e-mileide-mihaile-fizeram-pazes-confirma-assessoria.html