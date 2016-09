DO TV FAMA



Anitta, capa da edição de aniversário da revista "Cosmopolitan", Anitta abriu o jogo sobre sua relação com a família, fama e revelou seus desejos mais secretos.

Sem papas na língua, a cantora falou sobre alguns parentes que resolveram estreitar a relação com ela só depois que virou uma celebridade.

"Tenho uma família incrível! Mas tenho gente próxima que não é da família e que é ótima também. E, não se engane, tenho muito parente que era uó e, depois que fiquei famosa, quer ser legal. Aí não, né? Um beijo e tchau, querido! Ai, mas é da sua família? Quando eu estava pobre, na merda, não era também? Nem vinha me ver. Agora diz que sou a melhor pessoa? Desculpa!", desabafou em entrevista à publicação.

A "poderosa" também explicou como aprendeu a lidar com a fama e seu "lado B". "A partir do momento em que comecei a entender que estamos aqui por um tempo determinado, passei a ter mais calma para resolver as coisas e a pensar que tudo passa. Aprendi a dar um passo após o outro e ter paciência para resolver tudo. Ok, existem situações estressantes. Não vivo tipo os ursinhos carinhosos o dia inteiro. Mas consigo sempre tirar força de algum lugar", destacou.

A morena ainda revelou sua maior dificuldade: controlar a alimentação e que, por isso, se tivesse a oportunidade, pediria ao gênio da lâmpada para comer e não engordar. "Todo o resto corro atrás. Pode crer. Se me disserem que tenho dois anos para virar uma astronauta, vou virar. Sou determinada. Agora ficar sem comer, meu amor, não tem jeito", garantiu.

Por fim, Anitta deu a dica aos pretendentes de plantão. Segundo a cantora, o ideal é que a pessoa seja bastante parecida com ela. "Se for parecido comigo, será uma pessoa supercompreensiva. Sou zero cabeça dura! Ok, sou controladora, mas não briguenta. Só insisto no que tenho certeza", concluiu.

Falando no coração de Anitta, recentemente a cantora ficou em evidência ao levar o astro Zac Efron para casa após show. Dias depois, a cantora explicou a situação.

