DE O DIA



William Bonner pode deixar o "Jornal Nacional". De acordo com a coluna "Zapping", publicada no jornal "Agora São Paulo" desta sexta-feira, a Globo está dando início ao processo de saída de Bonner, que deve acontecer daqui a dois ou três anos. Evaristo Costa seria o nome mais cotado para substituir o ex-marido de Fátima Bernardes.

William Bonner está há 20 anos no comando do "Jornal Nacional" e há 30 anos na Rede Globo. Ainda de acordo com o jornal, a sua saída da bancada não interferiria na sua função de editor-chefe do noticiário.

Recentemente, Fátima Bernardes e William Bonner chocaram seus fãs ao anunciarem o fim de seu casamento. Eles estavam juntos há 26 anos e têm três filhos. De acordo com o colunista Leo Dias, o casal já não dormia no mesmo quarto há dois anos. William Bonner saiu de casa na semana passada e está morando em um apart hotel na Av. Borges de Medeiros.

Fonte http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2016-09-02/evaristo-costa-pode-substituir-william-bonner-no-jn-diz-jornal.html