LUCINEI ACOSTA

DO EGO

Laura Keller e Jorge Sousa não trocaram somente alianças para oficializar o casamento que aconteceu em um balão na cidade de Las Vegas, no dia 29 de agosto.

O casal resolveu eternizar o relacionamento com mais uma tatuagem que fizeram durante a viagem na cidade americana. No novo desenho, eles escreveram a hashtag "Kamikaze" e a data da cerimônia.



Em seu Instagram, Laura publicou uma foto mostrando as tatuagens e explicou porque ela e Jorge decidiram não usar alianças.

"Aliança incomoda e machuca, (meu dedo anelar e do meio da mão esquerda são tortinhos em decorrência de um acidente) sem falar que certamente iríamos perdê-la. Aliança é só uma argola que pode ser tirada a qualquer momento fazendo você se passar por solteiro. Ser casado e estar junto é muito mais que um anel. Temos amor, companheirismo, amizade... Queríamos marcar esse momento de forma eterna e sentir a mesma sensação, a mesma dor, o mesmo amor. Optamos por fazer mais uma tatuagem. Já tínhamos o nome um do outro tatuado, agora temos 'Kamikaze 29.8.16', a palavra e o dia que marcaram nossas vidas... Loucura ou não, somos loucos!", contou ela.



Durante a lua de mel, Laura Keller e Jorge Sousa fizeram um programa um pouco inusitado. Os dois foram a um campo de tiro durante no último dia deles em Las Vegas, nos Estados Unidos. A atividade dos recém-casados foi realizada no meio do deserto da cidade mais populosa do estado de Nevada, na última quarta-feira, 31.



Na quinta-feira, 1, um vídeo íntimo em que Jorge Sousa aparece sem roupa caiu na web. Nas imagens, o marido de Laura Keller se masturba em uma cama, em frente a um espelho e até em um banheiro que aparentemente parece ser de um avião.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/09/laura-keller-e-jorge-sousa-fazem-tatuagem-de-casamento-em-vegas.html