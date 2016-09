ANDERSON DEZAN

A entrevista de Faustão no "Programa do Jô" exibida na madrugada deste sábado, 3, fez muito sucesso. Não à toa, o nome do apresentador foi parar na lista dos assuntos mais comentados no Twitter.

"Pela primeira vez na vida eu vi o Faustão sentado", brincou um telespectador no microblog. "Merecia três blocos essa entrevista do Faustão", sugeriu outro. "O Faustão no Jô, rindo muito! Melhor coisa", elogiou um terceiro.



Assim que o programa acabou, os internautas começaram a fazer sugestões de uma nova entrevista nessa temporada de despedida do "Programa do Jô" e o nome de Silvio Santos foi o mais pedido.



"Faustão e Jô Soares, um mito entrevistando o outro. Será que Silvio Santos seria a entrevista final do Jô? Quem sabe", escreveu um.

"Mais épico do que ter visto o Faustão ser entrevistado pelo Jô, só ver o Silvio Santos no sofá dele", concordou outra. "Jô entrevistou Faustão. Bem que a última entrevista dele antes da aposentadoria poderia ser com Silvio Santos... Iria ser emocionante", escreveu mais uma.



Encontro divertido



No bate-papo, os amigos de longa data relembraram casos curiosos e divertiram a plateia com histórias engraçadas dos bastidores. Essa foi a primeira ida do entrevistado ao programa e teve uma situação inesperada: uma queda de energia durante a gravação. Nada que tenha tirado o bom humor de Fausto Silva e Jô Soares.



"Essa é a maior homenagem que a luz da televisão poderia ter feito para ele”, brincou Jô, que, no final do programa agradeceu a presença do amigo. "Foi um prazer incomensurável ter você aqui. Eu devia ter guardado esta para ser a última entrevista do ano".



Faustão retribuiu o carinho: "As pessoas já me aguentam por quatro horas todo domingo, ninguém ia aguentar me ver outros dias na televisão. Mas essa é a chance que tenho de prestar uma homenagem ao Jô, por quem tenho carinho, muita admiração e respeito, além da amizade".

