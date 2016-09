O autor Walcyr Carrasco encerrou recentemente a novela “Eta Mundo Bom”, apresentando o melhor resultado de audiência do horário nos últimos anos. No entanto, a trama de época enfrentou vários comentários negativos por parte da crítica especializada, e isso irritou bastante o novelista.

Ele não gosta de ouvir que tem uma “marca registrada” e não apresenta elementos novos nas tramas. “Volta e meia me perguntam: ‘Mas você não vai fazer nada de novo?’. Eu respondo: ‘Novo não é necessariamente bom’. Acho que Eta Mundo Bom! fez uma coisa de novo”, afirmou ele nesta semana.

Na última novela, ele conta que resgatou “a linguagem do melodrama em sua essência”. “Tudo que poderia acontecer no melodrama estava lá, o fiz elevado ao máximo. Tanto que o tom de interpretação dos atores não era naturalista, era um tom meio teatral o tempo inteiro”, explica ele.

“Não foi nada de novo, mas resgatar o melodrama não é uma coisa significativa em si? […] Há essa cobrança do novo, [mas] pode ser uma releitura. Quase tudo que se diz novo é uma releitura”, explica ele, que se inspirou em vários outros autores e obras para compôr o seu folhetim.

As declarações foram feitas durante um debate no seminário do Obitel (Observatório Ibero-americano de Ficção Televisiva), realizado na USP (Universidade de São Paulo) na quinta-feira (1º).