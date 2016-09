DO EGO



Cristiano Ronaldo aproveitou o sábado de folga para reforçar (ainda mais!) o bronzeado em pleno verão europeu. O jogador de futebol compartilhou nas redes sociais uma foto sem camisa em que exibe o peitoral e o abdômen tanquinho, levando muitas seguidoras ao delírio.



CR7 ainda não estreou pelo Real Madrid na atual temporada e a previsão é que ele volte a jogar no próximo dia 10, na partida contra o Osasuna, no estádio Santiago Bernabéu, válida pelo Campeonato Espanhol.



Cristiano Ronaldo já treina com bola, mas não joga desde a lesão sofrida no joelho direito na final da última Eurocopa, contra a França, em que se sagrou campeão com a Seleção de Portugal.



Por causa do título e da lesão, CR7 teve férias maiores que o restante do time do Real Madrid e aproveitou muito. Ele curtiu passeios de iate com amigos, trocou carinhos com a modelo Cassandre Davis e matou a saudade do filho, Cristiano Ronaldo Jr., de 6 anos.

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/09/cristiano-ronaldo-reforca-o-bronzeado-vesperas-de-voltar-aos-gramados.html