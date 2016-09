CRISTIANE RODRIGUES

Parece que o visual leve, delicado e moderno voltou a ser a aposta das famosas. E, para compor o estilo, uma tonalidade vem se destacando como a cor do momento: o rosa quartzo, (também conhecido como rosa pastel ou rosa light).



Antenada, a atriz Bruna Marquezine escolheu um look com a cor para participar de um coquetel de moda em São Paulo. A combinação com seu tom de pele bronzeado e cabelos escuros valorizaram o visual, que ficou sexy e, ao mesmo tempo, comportado.



Do outro lado do oceano, a princesa Kate Middleton também apareceu usando vestido avaliado em R$ 4,5 mil na mesma cor para visitar uma catedral, comprovando que o tom romântico é a aposta da vez.



Donas de uma pele de porcelana e de cabelos bem loiros, as atrizes Elle Fanning e Caterina Shulha apostaram no visual natural no lançamento de um filme e comprovaram que o tom rosa claro é ideal para toda mulher.



Até a ruivinha Marina Ruy Barbosa se rendeu à cor, que garante feminilidade e poder em qualquer produção. Vale lembrar mulheres mais maduras, como a Rainha Elizabeth II, também já adotaram o visual light pink na temporada.

Manuela Scarpa/Brazil News Bruna Marquezine usa look todo rosa claro com sapatos dourados

Fonte: http://ego.globo.com/moda/noticia/2016/09/bruna-marquezine-e-kate-middleton-ja-usam-cor-do-momento-rosa-quartzo.html