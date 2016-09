CRISTIANE RODRIGUES

Um dia depois de Beyoncé circular com sua filha Blue Ivy pelas ruas de Nova York, hoje foi a vez Kim Kardashian.

Ela voltou a circular pelas ruas de Manhattan, nos Estados Unidos, com a filha North West.

Passando temporada de férias em Manhattan, mãe e filha foram a atração de fotógrafos e curiosos na tarde desta sexta-feira, 2, pelo bairro do Soho, reduto das grifes internacionais.



Aliás, a menina de três anos mostrou que já gosta de roupas estilosas, bolsas e acessórios moderninhos.

Usando uma bolsa preta da grife italiana Fendi, avaliada em R$7,5 mil, a filha do rapper Kanye West usou mini vestido de seda com gargantilha.



Com pirulito na mão, a pequena fashionista North chegou a ficar levemente irritada com o assédio dos fãs e tentou esconder o rosto com parte do casaco de sua mãe.

Kim, que não tirou os óculos escuros com style futurista, apostou em look todo branco e parte do sutiã bege acabou vazando em blusa cavada.

