Após estar acostumada a ser alvo dos holofotes em cidades como Nova York e Singapura, uma jovem decidiu mudar de vida para ajudar quem mais precisa. Bruna Jasiskis Dias, de 22 anos, se tornou modelo aos 13 anos de idade e, após viajar pelo mundo todo, resolveu trabalhar como recepcionista no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.



A história de Bruna começa na segunda metade dos anos 2000, quando iniciou seus primeiros passos na carreira. “Minha madrinha me deu uma sessão de fotos aos 12 anos de idade e, por meio da maquiadora, fui indicada para a Oficinas de Modelos By Clô. Depois disso, fiz curso de modelo. Uma agência de São Paulo gostou de mim e mandou minhas fotos para o mundo todo”, explica.



A partir daí, Bruna começou a viajar por vários continentes até voltar ao Brasil. “Meu primeiro trabalho como modelo foi em Nova York, quando eu tinha 13 anos de idade. Esse ano vou completar 10 anos na profissão. Ainda não parei de fazer trabalhos como modelo. Há dois anos, por exemplo, eu e meu noivo fizemos um trabalho juntos durante a Copa do Mundo”, diz.

Bruna diz que, mesmo tendo 22 anos, já é considerada velha para a profissão. Em Praia Grande, surgiu a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho,de outra forma. “Minha prima trabalha no Irmã Dulce e me indicaram por meio do programa ‘Jovem Aprendiz’ para trabalhar no hospital. Como eu nunca tinha trabalhado nisso foi uma boa oportunidade”, conta.



Ela é atendente no hospital e responsável por encaminhar todos os pacientes até o local correto. A modelo afirma estar gostando da profissão. “As pessoas me tratam normalmente, mas ficam surpresos porque acharam que eu passaria a vida inteira como modelo. Estou apaixonada pela profissão e pelo contato com o público”, falou.



Agora, Bruna está concentrada em terminar a faculdade de engenharia civil, mas o objetivo dela, no momento, é seguir trabalhando no hospital. “Algumas pessoas se assustam com minha altura até, mas até agora não pediram pra tirar foto”.

