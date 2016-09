DO UOL



O "Fala Que Eu Te Escuto", programa evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus, realizou uma oração na edição deste sábado (3) com o objetivo de salvar o casamento de William Bonner e Fátima Bernardes, casal considerado referência no mundo dos famosos, mas que anunciou a separação na última segunda após 26 anos de união.

Os bispos da IURD Marcio Carotti e Edgard Brum debateram o tema "casamentos famosos que chegaram ao fim, será que o 'até que a morte os separe' não existe mais?" e citaram o exemplo de Bonner e Fátima. Eles perguntaram a opinião de internautas sobre o caso e, no fim do programa, pegaram um copo com água para "restaurar a família Bonner".

"Em nome do senhor Jesus, eu sei que muita gente está necessitada do seu poder, necessitada da sua força. Essa pessoa que não aguenta mais o tormento que está vivendo, ela está separada. Eu peço já de início nesta oração por esse casal, Fátima e Bonner, eu peço por eles, meu pai, os filhos sofrem com a separação, a dor é muito grande, ninguém se separa sem felicidade, ninguém pode restaurar, só o senhor. Não há palavras, não tem terapias de casais, não tem psicólogos, não há livros de auto-ajuda. Eu oro pela família William Bonner, pela família da Fátima, pelas crianças, restaure essa família. O senhor é poderoso para isso", pediu o bispo Carotti. "Abençoe essa água, em nome de Jesus, meu senhor, graças a Deus", encerrou, em seguida.

No fim do debate, o bispo também rebateu as críticas recebidas de internautas, que acusaram o programa de tentar explorar a situação.

O casal anunciou a separação após 26 anos de casamento. O titular do "Jornal Nacional" e a apresentadora do "Encontro" divulgaram a notícia no Twitter, na noite de segunda-feira, após o fim do telejornal da Globo.

"Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis. É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. William e Fátima", publicaram Bonner e Fátima na rede social.

Casal 20 do jornalismo da Globo durante mais de 20 anos, Bonner e Fátima se conheceram em 1989, quando o jornalista mudou-se para o Rio de Janeiro para apresentar o "Jornal da Globo" ao lado da então colega. Os dois se apaixonaram e casaram em 1990.

Em 1997, Fátima realizou inseminação artificial e deu à luz trigêmeos, Vinícius, Laura e Beatriz. No ano seguinte, ela passou a apresentar o "Jornal Nacional" ao lado de Bonner. Ficaram 13 anos juntos, até que em 2011 ela deixou a bancada do "JN" para lançar o "Encontro", sua estreia no Entretenimento.

Bonner dividiu o telejornal com Patrícia Poeta e, depois, com Renata Vasconcellos. Fátima reapareceu no "Jornal Nacional" em abril de 2015, no especial de 50 anos da Globo, e julho deste ano, durante o "Criança Esperança".

A repercussão da separação do casal ganhou repercussão instantânea na internet, gerando uma chuva de memes, teve até "Plantão da Globo". "Fátima" chegou a ser o assunto mais comentado no Twitter minutos após a divulgação do término do casamento.

Fonte: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/09/03/bispo-da-universal-faz-oracao-para-restaurar-casamento-de-bonner-e-fatima.htm