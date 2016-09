DA REVISTA MONET



A cantora Madonna ficou furiosa com os filhos do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump.

A artista utilizou sua conta no Instagram para expor todo seu desgosto com uma foto de 2012 que mostra os primogênitos do empresário após uma caçada na África, segurando orgulhosos um leopardo assassinado por eles.

Na legenda do registro a musa escreveu: “Que tipo de covarde você precisa ser para matar um animal tão nobre por esporte? Pergunte a Donald Trump Jr e a seu irmão Eric. Mais uma razão para votar na Hilary!”.



O candidato à Casa Branca ainda não se pronunciou em relação ao comentário da artista. Quando a foto veio a público em 2012, Trump Jr se defendeu de questionamentos pelo Twitter:

“Não vejo problemas. Sou um caçador e me recuso a pedir desculpas, fico feliz em debater sobre isso com vocês”. Depois, ele justificou: “Os moradores da vila local ficaram felizes pela carne, não foi uma morte banal”.



No último mês de julho, Trump defendeu os seus filhos pelas críticas em relação à imagem: “Eles amam caçar. Eles são membros orgulhosos da Associação de Armas e caçadores. O Eric gosta de caçar tanto quanto de golfe. Os dois são ótimos atiradores. Acho que eu sou melhor no golfe”.

