Para quem não dispensa o lanche da tarde, um café bem aconchegante, localizado na Vila Clementino – próximo ao Parque Ibirapuera – resgata delícias caseiras de Minas Gerais, além de biscoitos e doces típicos de algumas cidades das regiões Norte e Nordeste.

Aberta há um ano e meio, a Cafeteria Vovó Lela pegou carona no sucesso imediato e lançou novos sabores do bolo de rolo: além da tradicional goiabada, há uma versão com doce de leite e uma com mesclado (doce de leite com chocolate). A versatilidade nas combinações se destaca: podem ser servidos como lanche da tarde com café e também sobremesa ao ser saboreado com sorvete de creme, à moda da casa.

A marca Vovó Lela já existia antes mesmo de ser uma cafeteria. Em 2001, Alexandre Cafange decidiu homenagear a avó – que era conhecida entre os familiares por cozinhar muito bem – dando seu nome a uma distribuidora de alimentos caseiros. “A ideia de abrir a cafeteria partiu dos clientes, eles reclamavam da ausência dos produtos em alguns supermercados”, explica ele.

E, como para o proprietário a “satisfação do cliente é algo que não tem preço”, ele decidiu juntar duas paixões (o café e a comida) para montar o estabelecimento na Vila Clementino.

O bolo de rolo era vendido em embalagens e só agora entrou no cardápio da Vovó Lela. “Conheci o bolo de rolo, doce típico do Nordeste, em uma viagem que fiz para Natal. Gostei, fui atrás do fabricante”, conta Alexandre, que completa: “Descobri que era produzido por uma família que tem uma receita própria e fechei o negócio!”.

Preocupado com a qualidade, Alexandre preza por produtos sem conservantes. Quanto às combinações, a sugestão é experimentar o bolo de rolo de goiabada com o sorvete de creme. Embora à primeira vista a goiabada pareça muito açucarada, um sabor não se sobressai ao outro e forma quase uma nova versão de “Romeu e Julieta”. Já os bolos de doce de leite e mesclado ficam ainda mais saborosos com café cítrico.

