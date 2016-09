MAURICIO STYCER

DO UOL

Em outubro de 2015, em meio à guerra de audiência com Rodrigo Faro, Eliana apelou a um “show de hipnose” para tentar reverter os números do Ibope a seu favor. Por 30 minutos, o hipnólogo Rafael Baltresca, aparentando a maior seriedade, fez sete cobaias passarem por diferentes experiências no palco.

Foi um espetáculo patético e constrangedor, sem nenhum efeito prático – o SBT perdeu da Record por 8 a 11 naquele domingo.



Quase um ano depois, neste domingo (25), Silvio Santos recorreu ao mesmo hipnólogo para um show em seu programa. Mas Silvio não é Eliana. O dono do SBT transformou o número de hipnose numa palhaçada completa, das mais engraçadas.



No vídeo acima, é possível ver o momento em que o próprio Silvio foi hipnotizado e viu Helen Ganzarolli totalmente nua.

O apresentador ri de tudo, até mesmo quando está “dormindo”. Mais tarado do que nunca, Silvio se divertiu demais. Depois, “apaixonado” por Cabrito Tevez, saiu correndo atrás do humorista pelo palco. Imperdível.

