Faustão soltou um palavrão ao se referir ao governo do presidente Michel Temer (PMDB) durante o "Domingão", neste domingo (25), e esbravejou ao falar sobre a reforma educacional, projeto que tem recebido críticas de diversos setores.



O apresentador da Globo estava conversando com o ginasta Diego Hypólito, medalhista nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e não escondeu a sua irritação ao falar sobre as mudanças no currículo do ensino médio, que Temer pretende fazer através de uma medida provisória.



De acordo com palavras de Faustão, "essa porr* de governo que nem começou" quer implementar uma reforma elaborada por "cinco gatos pingados" e sem consultar a população.



"Os caras iam tirar a educação física [do currículo escolar]. Essa porr* desse governo nem começou, não sabe se comunicar e já faz a reforma sem consultar ninguém. Então, o país que mais precisa da educação, faz uma reforma com cinco gatos pingados, que não sabem porr* nenhuma, e querem tirar a educação física, que é fundamental na formação do cidadão", criticou.



"Aí é quando você percebe: um país como esse que tem a saúde de quinta categoria, não tem segurança, [um país que] não tem emprego, não tem respeito a profissões básicas. O país que não respeita o professor, o policial, [um país] que não respeita o pessoal da área da saúde e que não oferece o mínimo ao seu cidadão ", prosseguiu.



"A educação no Brasil já é uma grande porcaria, não pode piorar. Se forem fazer uma reforma importante dessa, façam direito", finalizou.



Com o forte desabafo, o nome de Fausto Silva foi parar num dos assuntos mais comentados do Twitter. Muitos seguidores apoiaram as palavras do apresentador; outros simplesmente criticaram a sua posição.



A reformulação do ensino médio foi anunciada na última quinta-feira pelo governo Michel Temer. Entre as principais mudanças, oficializadas por meio de uma medida provisória, estão a expansão do ensino em tempo integral e a flexibilização do currículo escolar.



Atualmente, os estudantes cursam 13 disciplinas durante os três anos do ensino médio. Com a MP, parte da grade curricular será composta por disciplinas obrigatórias e a outra com matérias de interesse de cada aluno.



O novo modelo valeria para o primeiro semestre de 2017, mas, após a repercussão negativa, o governo recuou e decidiu que a medida será adotada a partir do segundo ano letivo posterior à aprovação ao BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Fonte: http://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2016/09/25/faustao-xinga-governo-temer-e-reclama-de-reforma-educacional.htm