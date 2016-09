DA REDE TV!



O ex-lutador de MMA, Rodolfo Ramirez, 28 anos, foi preso nesta semana sob acusação de sequestrar e estuprar uma mulher que estava inconsciente. Os dois se conheceram em um bar na cidade de Scottsdale (EUA), e Ramirez saiu no local carregando a vítima por cima de seu ombro.

O acusado assumiu que saiu com a mulher, que teria por volta de 20 anos, do local, carregando-a no ombro. Ele teria estuprado a vítima no estacionamento e depois, em sua casa, mais duas vezes.

Deixada em uma rua próxima a casa de uma amiga, a jovem afirmou, em depoimento, que estava "em estado de choque" e "com muito medo".

Na primeira vez em que foi abordado pelos agentes para discutir o assunto, o ex-lutador negou a história. Ele disse que não tinha feito contato com a vítima, mas depois confessou ter feito "sexo consensual" diversas vezes. Imagens da câmera de segurança do local também desmentiram Ramirez, já que mostram exatamente o que aconteceu.

Antes de sair do bar, a amiga da jovem afirmou aos policiais que tinha visto um homem barbudo com a vítima no ombro, e também reconheceu Ramirez.

Em depoimento posterior, o ex-lutador disse que "cometeu um erro" e que "não é uma pessoa ruim" em sua carta de desculpas. Ele está preso e sem direito a fiança. A primeira audiência em frente ao juiz acontece no dia 29 de setembro.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/ex-lutador-e-preso-apos-sequestrar-e-estuprar-jovem-nos-eua