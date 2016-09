YURI FERNANDES

Walcyr Carrasco, autor de "Verdades Secretas", conversou com o EGO na tarde desta segunda-feira, 26, para falar sobre a indicação de sua trama e de Grazi Massafera, que vivia a personagem Larissa no folhetim, ao Emmy Internacional. Na premiação, "Verdades Secretas" concorre como melhor novela, já Grazi como melhor atriz. Sobre a artista, o autor foi só elogios.



"Ela merece sim, porque também deu tudo de si na interpretação", afirmou ele que fez questão de demonstrar a alegria em também concorrer ao prêmio, considerado o Oscar na TV mundial. "É minha primeira indicação, estou muito feliz porque 'Verdades Secretas' foi um trabalho em que me entreguei de cabeça, de coração", comemorou ele, que mais cedo fez um post em seu perfil do Instagram festejando a notícia.



Questionado sobre o sentimento que melhor traduz o atual momento, ele revela: "Sentimento de um trabalho realizado que me trouxe e trará sempre uma grande felicidade".



"Verdades Secretas" concorre ao prêmio de melhor novela juntamente com a "A Regra do Jogo", "30 Vies", do Canadá, e "Bridges of Love", das Filipinas. "Existem muitas boas novelas em todo mundo, inclusive "A Regra do Jogo", brasileira, também indicada, do meu amigo João Emanuel Carneiro. Ser indicado já é muito bom", afirmou Walcyr. A premiação vai anunciar seus vencedores no dia 21 de novembro, em Nova York.



Grazi também comemora



Por meio de sua assessoria de imprensa, Grazi Massafera também falou com o EGO sobre a indicação. "Acabei de saber da indicação. Estou muito, muito feliz e muito honrada. A Larissa me deu muitas alegrias e um desejo imenso de continuar trabalhando e aprendendo cada vez mais, com tudo e todos à minha volta (...)", comemorou.



Brasil no Emmy



Além de "Verdades Secretas", "A Regra do Jogo", e Grazi Massafera, Alexandre Nero concorre ao prêmio de melhor ator. Mas o Brasil terá outros representantes no Emmy deste ano. Das 10 categorias da premiação, seis levam nomes de artistas ou programas brasileiros. Completam o time nacional no prêmio internacional o humorístiso “Zorra”, como Melhor Programa de Comédia; a atração “Os Experientes”, na categoria Melhor filme/minissérie para TV; e a série “Adotada”, como Melhor Programa de Entretenimento sem Roteiro.



Globo tem 14 estatuetas



Única televisão brasileira que já venceu o Emmy Internacional, a Globo coleciona quatorze estatuetas do prêmio, considerado o Oscar da televisão mundial, que consagra produções televisivas internacionais. No ano passado, ‘Império’ conquistou a estatueta de ‘Melhor Novela’ e ‘Doce de Mãe’ de ‘Melhor Comédia’.

