Marina Ruy Barbosa não curte "fazer tipo" e abriu o jogo na sua participação no programa "Hotel Mazzafera", apresentado por Matheus Mazzafera e exibido no YouTube. Ao lado dele e de Fernanda Motta, a atriz entrou na brincadeira "Eu nunca" e fez revelações.



A brincadeira funciona da seguinte forma: uma situação é falada e, se você já fez o que foi dito, bebe um gole. "Eu nunca transei de primeira", disparou Matheus. Marina não bebeu e ainda disse: "Eu nunca... Só com namorado".



Em outra rodada, a atriz mostrou seu lado divertido. "Eu nunca soltei um pum e fingi que não tinha sido eu", lançou o apresentador. Marina logo pegou a cerveja para beber um gole. "Marina, pode beber mais", provocou Matheus, aos risos. "Mas eu não bebo cerveja", contou ela, se divertindo.



O apresentador soltou mais uma... "Eu nunca fui traída". Ao ouvir, Marina bebeu um pouco mais. "Ahhh, eu já devo ter sido várias. Nunca fiquei sabendo oficialmente, mas...", brincou.



Continuando a brincadeira, Matheus disparou: "Eu nunca tive um 'remember' com um ex". Marina não demorou e bebeu logo. "Ahhhhhh. Todo mundo?", perguntou ela, surpresa, ao ver Matheus e Fernanda Motta bebendo também.



Com quem será que Marina já teve revival? Vale lembrar que seus ex-namorados são Klebber Toledo e o empresário Caio Nabuco. Hoje, ela está noiva do piloto de automobilismo Xandinho Negrão.

