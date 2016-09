DA QUEM



Charlize Theron apareceu um pouco diferente do que os fãs estão acostumados.

A atriz, que está no elenco do longa Tully, pelo visto, precisou ganhar uns quilos para seu mais recente personagem.

É que a loira foi fotografada na tarde de sábado (24), em Vancouver, no Canadá, com a silhueta, digamos, mais cheinha, bem diferente da silhueta que ostentou no Festival de Cannes, em maio.

Segundo a agência The Grosby Group, ela engordou 18 quilos para o novo papel.

