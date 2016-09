DO EXTRA



Um americano foi encontrado, neste domingo, após passar oito dias à deriva, na costa de Rhode Island, nos Estados Unidos.

Nathan Carman, de 22 anos, havia saído para pescar na região com a mãe, Linda Carman, de 54, no último dia 17 de setembro, quando sumiram. O rapaz foi localizado por acaso pela tripulação de um navio cargueiro.

A mulher, no entanto, não estava na embarcação da família. As informações são do jornal "The New York Daily News".

O rapaz foi localizado a cerca de 160 km da costa. Desde que ele e mãe foram dados como desaparecidos, foi lançada uma força-tarefa para encontrá-los, incluindo barcos e helicópteros.

Sem sucesso, as buscas foram encerradas há dois dias, quando, neste domingo, Nathan foi achado. Ele tinha comida e água em sua embarcação, que teria avariado.

A Guarda Costeira não informou o que aconteceu com a mãe do rapaz, mas as buscar serão retomadas. O caso segue sendo investigado.

Segundo amigos da família, mãe e filho costumavam sair para pescar juntos ao menos uma vez por mês.

Fonte: http://extra.globo.com/noticias/mundo/jovem-que-ficou-oito-dias-deriva-achado-nos-eua-mae-segue-desaparecida-20180157.html