YURI FERNANDES

DO EGO

A ex-bailarina do Faustão Fernanda D'avila fez um ensaio pra lá de sensual mostrando as pernas torneadas e o corpão em forma. Nos cliques, a musa fitness de 31 anos posou no estilo 'nerd' e conversou com o EGO nesta segunda-feira, 26. Ela falou sobre assuntos como assédio, cantadas, feminismo e planos em ser mãe.



Questionada se já sofreu algum tipo de assédio sexual, Fernanda afirmou nunca ter sido vítima e garantiu ser bem direta quando o assunto é a falta de respeito. "Nunca aconteceu comigo. Acho que deve ser uma situação muito difícil e não gostaria de passar por isso. Sou bem direta quando o assunto é a falta de respeito. Comigo não cola nem uma boa cantada e muito menos cantadas ofensivas", disse.



Ela falou ainda como reage quando vê que a pessoa passa dos limites. "Quando possível corto com educação qualquer tipo de situação constrangedora, mas também sei ser grosseira para pessoas sem noção", afirmou ela, que vira e mexe posta fotos de biquíni nas redes sociais.



Quando o assunto vira a igualdade de gêneros, Fernanda diz rejeitar o rótulo de "feminista". "Sempre fui uma mulher independente, trabalho desde novinha, tenho minha carreira, minha empresa e a cada dia venho construindo e buscando novas metas. Nunca dependi dos meus pais e muito menos do meu marido. Mesmo assim, não me considero feminista, mas acredito que essa igualdade não está longe. Tendo igualdade ou não, o que importa é ter consciência que hoje em dia qualquer um pode ter destaque e o mundo vive em constante transformação", explicou.



Para terminar, a morena diz esperar ansiosamente a hora em que será mãe: "Ser mãe é algo esperado. A família cobra muito, mas estou segurando o sonho por enquanto. Completei 31 anos e tenho alguns contratos para cumprir, mas posso dizer que não passo dos 34/35 anos pra ser mãe".

Divulgação / MF Models Assessoria Fernanda D'avila posa sensual

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/09/fernanda-davila-posa-sensual-e-afirma-nao-me-considero-feminista.html