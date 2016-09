LUCAS PASIN

Beyoncé no carnaval carioca é um sonho cada vez mais próximo. Homenageada pela escola de samba Unidos da Tijuca – que na noite de segunda-feira, 26, realizou uma audição para escolher representantes de uma ala para a Queen B –, a diva pop é dada como presença quase certa no desfile da agremiação.

Em conversa com o EGO, Annik Salmon, uma das carnavalescas da azul e amarelo, falou que já prepara um esquema de segurança pensado na presença da cantora na Marquês de Sapucaí.



“É uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Já trabalhamos com a resposta positiva dela e sabemos que se ela vier dependeremos de uma segurança maior. Pensamos num esquema de segurança ao redor de onde ela estará na escola, no início e no fim do desfile”, disse a carnavalesca, que junto com os carnavalescos Marcus Paulo, Mauro Quintaes e Helcio Paim, faz planos caso Beyoncé confirme presença no desfile. “Já pensamos até em divulgar oficialmente se ela vier somente no dia do desfile. Tudo pela segurança e pela possibilidade dela poder participar. E, claro, não revelaremos se ela vem no chão ou em algum carro alegórico”, afirmou Annik.



Ainda segundo a carnavalesca, a Unidos da Tijuca conta com o apoio do Consulado Americano para trazer a rainha Bey para o carnaval carioca:

“Desde que começamos a desenvolver este enredo que fala da música americana, a primeira coisa que nos veio à cabeça foi a Beyoncé. Ela é a grande estrela e tudo que a gente mais quer é que ela venha. É difícil, mas estamos com apoio do consulado americano e o convite já foi feito e está realente sendo estudado pela equipe dela. Estamos correndo muito atrás disso.”



Uma pontinha maior de esperança surgiu quando uma das dançarinas de Beyoncé, a única brasileira, Ferly Prado, pediu em seu Instagram para participar do desfile da Unidos da Tijuca.

“Ela pediu para desfilar conosco e está convidada, claro. Achamos muito interessante quando ficamos sabendo que ela gravou um vídeo falando do desfile da Unidos da Tijuca. É um sinal de que todos estão sabendo da equipe da Beyoncé e isso é ótimo”, falou Annik, que pensa positivo: "Existe mais chance de ela vir do que de não vir". É mais que 50% a chance de ela vir para a Sapucaí”.



Nos bastidores da escola de samba, integrantes já são avisados da possível presença de Beyoncé. Na audição para a aula da diva, Fábio Costa, um dos coreógrafos da agremiação, já avisou os possíveis participantes da escola no carnaval 2017.

“Por favor, ela vai desfilar atrás da ala dedicada a ela. Não vão desmaiar quando ela aparecer porque nosso carnaval precisa acontecer”, brincou ele.

