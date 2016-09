DA REVISTA MONET



O clima parece não ser os melhores entre os irmãos Rob Kardashian e Kylie Jenner. Único homem do clã Kardashian-Jenner, Rob divulgou em sua conta no Twitter o número do telefone de Kylie. O rapaz enfatizou que sua conta não havia sido hackeada e que era realmente ele o responsável pela divulgação.

Até o momento, os tuítes continuam no ar. Após revelar o número do celular, Rob disse estar irritado por Kylie não ter convidado sua noiva, Blac Chyna, para um chá de bebê dedicado à criança que ela está esperando.



Junto com o número do telefone, Rob escreveu junto de alguns sinais de riso: “Esse é o número da Kylie...aqui não é um hacker, é realmente o maluco do Rob”. Depois ele explicou sua atitude: “Vocês não convidam a mãe do meu filho para um chá de bebê que fazem para mim‼? Vocês estão completamente malucas”.

Uma fonte próxima à família Kardashian-Jenner confirmou que o telefone divulgado por Rob pertence a Kylie.



Apesar de supostamente terem feitos as pazes há alguns meses, quando publicaram em suas contas nas redes sociais uma série de fotos em que aparecem juntas, Kylie e Chyna são alvos de vários boatos sobre uma possível rivalidade.

A principal causa de tensão estaria no fato da noiva de Rob ser ex do rapper Tyga e também mãe de um filho do músico. Sendo que atualmente, Tyga é noivo de Kylie.

Snapchat Blac Chyna também publicou uma foto ao lado de Kylie Jenner

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2016/09/numero-do-celular-de-kylie-jenner-e-divulgado-na-rede-social-do-irmao-rob-kardashian.html