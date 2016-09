DA REDE TV!



Uma russa identificada apenas como Ariana, de 20 anos, estaria oferecendo sua virgindade em um site de leilões a fim de conseguir dinheiro para estudar medicina em outro país. As informações são do site Metro.co.uk.

Segundo a publicação, a jovem estipulou o lance inicial em 150 mil euros (o equivalente a 540 mil reais) e explicou seus motivos.

"Eu quero mudar para outro país para estudar medicina. A universidade será muito cara, o aluguel também. Imagino que viver em outro país seja muito difícil, por isso quero estudar sem me preocupar com dinheiro", explica ela, de acordo com o site do jornal britânico.

No anúncio, Ariana ainda explica que se considera uma mulher independente e tentou conseguir dinheiro por outros meios, mas que sente que vender a virgindade é sua única alternativa para conseguir estudar fora. Ela ainda informa que os pais ainda não sabem sobre o leilão, mas garante que não terá problemas para eventualmente explicar como conseguiu a quantia.

Além da russa, a melhor amiga dela, identificada como Lolita, também está leiloando a virgindade no site. Os motivos dela, no entanto, são mais pessoais. "Por que eu deveria perder minha virgindade com alguém que pode me magoar depois?", questiona, segundo o Metro.

Ariana, por sua vez, diz esperar que seja "arrematada" por alguém que a trate com respeito.

