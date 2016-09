DA REDE TV!



Um indiano foi picado por uma píton ao tentar tirar uma selfie com o réptil, que era carregado por agentes florestais no distrito de Sirohi, no estado do Rajastão (Índia).

A cena foi filmada por uma testemunha e viralizou.

Identificado como Ashok Bishnoi, o homem foi picado perto da clavícula e, no momento do ataque, deu um salto devido ao susto.

"Não percebi que estava tão perto e ela me atacou. Foi totalmente minha culpa", disse ele à agência Reuters.

Apesar do homem assumir a responsabilidade, o vice-diretor de Conservação Florestal, K.G. Shrivastav, discorda da afirmação do Bishnoi. Para ele, o erro foi dos agentes, que deixaram um civil se aproximar da cobra para fazer a foto, o que é proibido devido ao risco.

A píton, que não é venenosa, foi solta na natureza. O homem passa bem.

O caso aconteceu após os oficiais serem chamados para capturar o réptil que havia entrado em uma escola da região.

