O capítulo de segunda-feira, 26, de "Velho Chico", novela das 9 da Globo, gerou comoção na web. Foi o primeiro sem as cenas que caberiam a Domingos Montagner e ainda não haviam sido gravadas antes da morte do ator, no último dia 15, às vésperas da conclusão das gravações da novela de Benedito Ruy Barbosa, trama da qual era protagonista.

Até então, o clima entre o público do folhetim era de dúvida. A grande questão era como a direção iria desenvolver o desfecho do personagem Santo, interpretado por Montagner, nos capítulos finais. A solução encontrada pelos responsáveis pela novela foi utilizar uma câmera que imitava o olhar de Santo. Assim, ele não precisaria ser excluído da história.



O recurso, pouco convencional, agradou. A maior parte dos comentários dos internautas após a exibição foram positivos e, na manhã desta terça-feira, 27, os elogios continuaram. "Que emoção novela #VelhoChico. Bela homenagem", comentou uma telespectadora.

Teve quem assistiu a trama especialmente para ver o capítulo. "Não assisto 'Velho Chico', mas genial o recurso da câmera subjetiva, audiovisual brasileiro só atinge um patamar mais incrível e eficiente", elogiou outro. "Fui ver as cenas de 'Velho Chico' após a morte do Domingos Montagner e como ficou lindo", comentou mais um.



Entenda o caso



Montagner morreu afogado após desaparecer no Rio São Francisco, em Sergipe. Ele tinha viajado para o Nordeste para gravar cenas da novela, foi tomar um banho de rio e, depois do mergulho, não voltou à superfície. O artista estava junto com a atriz Camila Pitanga, que pediu socorro após o colega ser levado pela correnteza. Deixou três filhos e mulher.

