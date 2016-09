MAURICIO STYCER

DO UOL

Em viagem a Buenos Aires para promover a estreia de “A Regra do Jogo” no canal Telefe, Cauã Reymond se sentou no sofá de Susana Giménez, uma espécie de Hebe Camargo argentina, para uma entrevista que virou motivo de piada

A conversa, exibida na noite de domingo (25), foi repleta de erros e mal-entendidos, causados principalmente por despreparo de quem fez a pauta para Susana.

Seguindo um roteiro repleto de informações desatualizadas ou, simplesmente, erradas, a apresentadora viu Cauã corrigi-la em inúmeras situações. Susana confundiu a atual namorada do ator, Mariana Goldfarb, com a ex-mulher dele, Grazi Massafera. Trocou a Barra por Copacabana.

Perguntou se era verdade que Cauã usava apenas homeopatia. “Mentira”, respondeu o ator. “Medita todo os dias pela manhã”, disse ela. “Mentira também”, respondeu ele. “Onde pratica surfe?”, quis saber. “Na praia”, cortou Cauã. “Comprou o seu primeiro computador aos 13 anos. É verdade?” “Não”. “Com quantos anos comprou?”, insistiu Susana. “Uns 25”.

Cauã fez muito sucesso na Argentina na época em que “Avenida Brasil” foi exibida. Por causa do personagem “Jorgito”, foi tratado como ídolo pop em Buenos Aires. Por conta disso, agora em “A Regra do Jogo, que estreia no próximo dia 3 como “El Juego Del Pecado”, o ator está sendo apresentado como o principal personagem da novela.

