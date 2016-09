DO EXTRA



Uma americana foi presa suspeita de sequestrar e matar os dois filhos pequenos, em Elkhart, em Indiana, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. De acordo com informações da polícia local, Amber Pasztor, de 29 anos, que não tinha a guarda das crianças, as levou da casa do pai ainda pela manhã.

Investigadores chegaram a emitir um alerta estadual sobre o desaparecimento dos irmãos e começaram as buscas, mas à noite, a mãe se apresentou na delegacia local, onde admitiu que eles estavam mortos. As informações são do jornal "Fox News".

Os corpos dos irmãos, identificados como Rene Pasztor, de 6 anos e Liliana Hernandez, de 7, estavam dentro do carro da mãe, que estava estacionado do lado de fora da unidade policial. O motivo do crime ainda não foi esclarecido.

De acordo com parentes, Amber havia perdido a guarda dos filhos porque era usuária de drogas. Há cerca de um ano ela brigava com o ex-companheiro pela guarda das crianças. A mulher foi encaminhada para uma delegacia da região.

Ainda de acordo com a polícia local, Amber estava acompanhada de um vizinho, chamado Frank Macomber, de 66 anos, quando foi até a casa onde sequestrou os filhos. O homem foi encontrado morto pela polícia pouco tempo depois. Ainda não se sabe se Amber está envolvida na morte dele.

Amber, que esperou o ex-companheiro sair de casa para trabalhar para invadir a casa dele e sequestrar o filhos, tem ainda um terceiro filho, de 3 anos, que ficou na residência. No local, a madrastra dos pequenos dormia e, por isso, não ouviu quando a mulher entrou no local.

