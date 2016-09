DO PUREPEOPLE



Ludmilla deu sua primeira entrevista na televisão após passar por alguns procedimentos cirúrgicos como a plástica no nariz e bichectomia - técnica que afina o rosto- , sucesso entre celebridades brasileiras e internacionais. No "Programa do Porchat", desta segunda-feira (26), a cantora explicou o motivo das transformações no visual, mas apresentou dificuldades para falar.



"Corrigi meu nariz por que eu não gostava dele do jeito que ele era, corrigi para mim", esclareceu a funkeira, descartando ter feito a plástica para melhorar a respiração. "Você só fez o nariz?", perguntou Fábio Porchat. "Não, fiz a bochecha também, a bichectomia", revelou a artista.



Recém-operada, a funkeira estava evitou dar risadas e colocou a mão na boca, pois ainda estava anestesiada. "Ela não está conseguindo dar risada", brincou o apresentador caindo na gargalhada. "Estou anestesiada ainda, faz pouco tempo, duas semanas. Fui até na médica por que já estava me assuntando, mas ela disse que estar com a boca dormente é normal", respondeu a intérprete do hit 'Bom', música elogiada por Anitta.



Cantora descarta novas cirurgias



Ludmilla está sempre sendo vista de visual novo e não esconde suas plásticas. Questionada se sempre teve a vontade de fazer mudanças em seu corpo, a cantora conta que só fez o que achou necessário.



"As mudanças foram acontecendo depois que cresci, fui ficado mais madura e fui vendo que tinham coisas para ficar mais bonitas. Por enquanto está bom assim, por enquanto", declarou a ex-namorada do produtor americano Xerxes Frechiani.

Fonte: http://www.purepeople.com.br/noticia/ludmilla-da-entrevista-anestesiada-apos-fazer-bichectomia-boca-dormente_a137451/1