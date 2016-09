DA REVISTA MONET



A cantora Katy Perry está disposta a votar até sem roupa para eleger a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton. A artista de 31 anos é a protagonista de um vídeo publicado na internet na qual incentiva os cidadãos norte-americanos a votarem no dia 8 de novembro.

Perry explica que é possível votar mesmo de pijama, mas como ela dorme pelada, ela iria sem roupa apoiar Hillary Clinton.

Pelo Twitter, a cantora anunciou o vídeo brincando com o seu conteúdo:

“Estou utilizando o meu corpo como isca para mudar o mundo!”. A campanha serve de estímulo para que os norte-americanos se dirijam às urnas no dia 8 de novembro, uma vez que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. No final do vídeo, no entanto, Perry lembra votar sem roupa é ilegal e pode resultar em prisão.

