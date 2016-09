DO EGO



A ex-BBB Munik Nunes posou para um ensaio fitness na manhã desta terça-feira, 27, em uma academia do Rio de Janeiro e mostrou o corpo impecável durante os cliques.

A jovem milionária aproveitou as fotos para falar sobre sua relação com os exercícios físicos e com a moda fitness.



"Confesso que estou me apaixonando por essa moda de academia, tenho comprado muita coisa, e até consigo usar com peças do dia a dia. Também estou malhando mais e mudei minha alimentação. Saúde é tudo", contou ela.



Munik também afirmou que segue pretendendo se consolidar como atriz. "Também estou preparando novidades para meu público, estudando muito, focada no meu lado de atriz", disse.



No dia 15 de setembro, a morena publicou uma foto em seu perfil do Instagram após um treino e mostrou que está empenhada em ficar realmente com o corpo seco.

Divulgação RL Assessoria Munik Nunes

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/09/ex-bbb-munik-posa-para-campanha-fitness.html