Tom Brady trocou carinhos com a mulher, Gisele Bündchen, durante férias na Itália.

O jogador de futebol americano e a modelo brasileira foram flagrados no maior “love” em piscina de hotel em Positano.

As fotos – feitas no último dia 25 – mostram ainda Tom Brady nu, colocando o bronzeado em dia.

Os cliques indiscretos flagraram o atleta sem bermuda, tampando o bumbum apenas com uma toalha.



No último dia 21, Gisele Bündchen trocou carinhos com o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, em Nova York, nos Estados Unidos.

Na ocasião, a modelo brasileira comemorou a estreia da segunda temporada do programa “Years of living dangerously”, do canal a cabo National Geographic, durante evento realizado no Museu de História Natural.

