O cancelamento de "O Homem Errado", que marcaria a estreia de Thelma Guedes e Duca Rachid na faixa das 21h, no segundo semestre de 2017, vai provocar uma grande disputa por artistas entre os autores cotados para ocupar o espaço.

Um autêntico cabo de guerra. Elizabeth Savala, por exemplo, já está na lista de Aguinaldo Silva para "O Sétimo Guardião", mas, agora, com o Walcyr Carrasco também no páreo, definido para escrever a substituta de "À Flor da Pele", de Glória Perez, não será nenhuma surpresa a sua troca de uma para outra – ela é presença constante nos trabalhos do Walcyr.

O autor, que escreve uma novela com a mão direita e outra com a esquerda, já tem uma ideia pensada, que poderá ter cenas gravadas no Jalapão, Tocantins.

