Chamado de "o empresário mais odiado da América", o norte-americano Martin Shkreli abriu um leilão para oferecer algo inusitado: a chance de alguém dar um soco ou um tapa em seu rosto.

Shkreli, que passou a ser bastante criticado após aumentar em 5.000% o preço de um remédio essencial para pessoas com Aids, anunciou na segunda-feira (26) o leilão em um post no Twitter, e pediu que as pessoas enviem suas propostas por mensagem privada na rede social.

O empresário explicou que decidiu lançar o leilão para ajudar a família de Mike Kulich, seu amigo e consultor pessoal, que faleceu no último final de semana vítima de um câncer. Ele diz querer ajudar especialmente o filho de Mike, um garoto de seis anos.

Cerca de três horas depois, o empresário anunciou: "Até agora os dois lances mais altos para dar um soco ou um tapa no rosto são: US$ 78 mil (em torno de R$ 252 mil) e US$ 25.500 (cerca de R$ 82 mil)".

Interessados questionaram a possibilidade de contratar outra pessoa para reivindicar o soco, o que Shkreli disse aprovar.

No ano passado, o empreendedor da indústria farmacêutica chegou a ser detido pelo FBI pela acusação de fraude e desvios de fundos. Assim como fez no remédio para pacientes com Aids, Shkreli é conhecido por comprar patentes de remédios baratos e depois aumentar seus preços.

